موفد beIN SPORTS يروى ما حصل بعد مباراة الغابون وغانا ! من قبل beIN SPORTS January 14, 2022 22:27 1:57 دقيقة موفد beIN SPORTS يضعنا في قلب ما حصل بعد مباراة الغابون وغانا في كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١. تقارير إخبارية المنتخب الغاني المنتخب الغابوني كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 0:44 دقيقة باتريس نوفو: "سيطرنا على الشوط الأول ولم نسجل" 1:57 دقيقة تعرّف على ما حصل بعد مباراة الغابون وغانا ! 0:51 دقيقة أيو يتحدث عن سبب غضبه بعد مباراة غانا والغابون 4:03 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الغابون وغانا 0:26 دقيقة الاتحاد الدولي يوقف اللاعب السنغالي باب غايي 0:35 دقيقة مشاكل في القلب تبعد أوباميانغ عن قائمة الغابون 8:58 دقيقة الحالات التحكيمية في مباراة المغرب وجزر القمر 4:02 دقيقة مالاوي تنتصر على زيمبابوي وتخرجها من المسابقة 1:27 دقيقة النصيري: "المهم هو تحقيق الفوز والتأهل"