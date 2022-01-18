وجاءت مسحة كل من وهبي الخزري، علي الجمل، محمد علي بن رمضان، أيمن دحمان، علي معلول، محمد أمين بن حميدة وغيلان الشعلالي، إيجابية، فيما أكدت مسحة محمد دراغر تعافيه من الفيروس.

وفي وقت لاحق أعلن الاتحاد التونسي للعبة الخبر بشكل رسمي مفيداً أنه تم عزل اللاعبين المصابين عن المجموعة.

وقال الاتحاد في بيان له: "يخضع الخمسة لاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا منذ مدة للإحاطة الصحية والتحاليل السريعة بشكل دوري آملين في سلبية تحاليلهم قبل مقابلة غامبيا باعتبار عدم وجود أي أعراض لدى هؤلاء اللاعبين".

وتلعب تونس آخر مواجهاتها في الدور الأول ضد غامبيا يوم الخميس القادم لحساب المجموعة السادسة.