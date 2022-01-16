مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة الجزائر وغينيا الإستوائية في واحدة من أهم مباريات اليوم الأحد.

وتمثل مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة في المجموعة الخامسة، ورغبة أبناء المدرب جمال بلماضي تعويض تعثرهم بالتعادل في المباراة الأولى ضد سيراليون.

مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية - مباشر

البث المباشر لمباراة الجزائر وغينيا الإستوائية سيكون اليوم الأحد في السادس عشر من يناير الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX1

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.