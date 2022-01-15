مشاهدة مباراة مصر وغينيا بيساو في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة مصر وغينيا بيساو ؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة مصر وغينيا بيساو في واحدة من أهم مباريات اليوم السبت.

وتمثل مشاهدة مباراة مصر وغينيا بيساو في بث مباشر اليوم، أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة في المجموعة الرابعة، إذ يتطلع النجم محمد صلاح ورفاقه لتعويض الخيبة بعد أن خسروا اللقاء الافتتاحي لهم أمام نيجيريا بهدف نظيف.

مباراة مصر وغينيا بيساو - مباشر

البث المباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو سيكون اليوم السبت في 15-1-2022 الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مصر وغينيا بيساو بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة مصر وغينيا بيساو أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.