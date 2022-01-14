

مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر

معلومات البث المباشر لمباراة المغرب وجزر القمر

مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة شيّقة وحماسية.

وفرضت مباراة المغرب وجزر القمر نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لأنها تجمع منتخبين عربيين.

ويسعى منتخب المغرب لضمان مروره إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ حين يواجه جزر القمر في ثاني مبارياته لحساب المجموعة الثالثة.

ويستعيد المدرب وحيد خليلودجيتش بعض العناصر التي غابت عن مواجهة غانا ويتعلق الأمر خصوصا بالمهاجمين يوسف النصيري وأيوب الكعبي فيما يتواصل غياب ريان مايي وأيمن برقوق.

من جانبه يبحث منتخب جزر القمر عن الحفاظ على حظوظه في بلوغ ثمن النهائي وتحقيق أولى نقاطه في البطولة ولو أن المهمة تبدو صعبة في مواجهة أسود الأطلس أحد المرشحين للقب.

مباراة المغرب وجزر القمر - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

وستبث مباراة المغرب وجزر القمر اليوم الجمعة على الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة المغرب وجزر القمر أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.