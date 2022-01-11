

مشاهدة مباراة الجزائر وسيراليون

معلومات البث المباشر لمباراة الجزائر وسيراليون

مشاهدة مباراة الجزائر وسيراليون فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة شيّقة، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات الهامة.

وفرضت مباراة الجزائر وسيراليون نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم.

ويأمل منتخب الجزائر أن يستغل خبرة نجومه بأفضل طريقة لفرض سيطرته على المجموعة الخامسة فيما يبحث منتخب سيراليون عن إعاقة المرشّح الأول للقب.

ويسعى منتخب "الخضر" للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ والحفاظ على تاجه القاري الذي غنمه عام 2019 في مصر.

مباراة الجزائر وسيراليون - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الجزائر وسيراليون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

وستبث مباراة الجزائر وسيراليون اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة (16:00)، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الجزائر وسيراليون أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.