مشاهدة مباراة تونس وبوركينا فاسو في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة تونس وبوركينا فاسو؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة تونس وبوركينا فاسو في واحدة من أهم مباريات اليوم السبت.

وتمثل مشاهدة مباراة تونس وبوركينا فاسو في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على بطاقة العبور إلى نصف نهائي البطولة القارية المقامة في الكاميرون، إذ يمني عشاق المنتخب التونسي النفس بمتابعة الكابتن يوسف المساكني ورفاقه الطريق نحو النهائي ومن ثم اللقب الغالي.

مباراة تونس وبوركينا فاسو - مباشر

البث المباشر لمباراة تونس وبوركينا فاسو سيكون اليوم السبت في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 1.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة تونس وبوركينا فاسو بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة تونس وبوركينا فاسو أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.