موتسيبي: "كوت ديفوار ستكون جاهزة" من قبل beIN SPORTS January 21, 2022 18:04 0:50 دقيقة أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، بأن كوت ديفوار ستكون جاهزة لاحتضان كأس أمم إفريقيا في عام 2023 كما أن الكاف سيرفع من المعايير وذلك في حديث خاص لـbeIN SPORTS. مقابلات باتريس موتسيبي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 2:18 دقيقة أديبايور: "شاهدت مباريات قوية في الـ"كان" 0:50 دقيقة موتسيبي: "كوت ديفوار ستكون جاهزة" 2:32 دقيقة أحمد ولد يحيى في حديث حصري لـbeIN SPORTS 0:56 دقيقة رياض محرز يبعث برسالة إلى الشعب الجزائري 0:45 دقيقة أستون فيلا يجدد عقد حارسه مارتينيس 0:21 دقيقة ريال مدريد يصطدم بأتلتيك بيلباو في ربع نهائي الكأس 0:38 دقيقة رابطة الدوري الاسباني تعلن تطبيق الذكاء الاصطناعي 2:12 دقيقة الموجة الرابعة من كوفيد-19 تؤرق الأندية الإيطالية 0:31 دقيقة أوساكا تودّع بطولة أستراليا ونادال يواصل التألق 0:43 دقيقة توتنهام يجدد عقد حارسه لوريس