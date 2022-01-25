وبدأ موتسيبي حديثه بتقديم التعازي الحارة لأسر ضحايا حادثة التدافع في ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأكد موتسيبي أن كل الجماهير التي تأتي إلى مشاهدة المباريات ينبغي ضمان سلامتها أولا مؤكداً أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لن يسمح بتعريض حياة الجماهير للخطر موضحاً أن الـ"كاف" يحتاج لتقرير مفصل لمعرفة ما حدث.

وأضاف موتسيبي أنه لن نسمح بحدوث أي ظروف تؤدي إلى وقوع ضحايا ومصابين.

وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي أن المباراة المجدولة في استاد أوليمبي يوم الأحد القادم لن تلعب في هذا الملعب احتراماً للضحايا حيث سيتم نقلها لملعب آخر.

واكد موتسيبي مجدداً أن ما حدث لن يتكرر مستقبلاً ولن يتم السماح بذلك مجدداً مضيفاً أنه سيتحدث إلى اللجنة المنظمة وللحكومة الكاميرونية التي تقدم الدعم اللازم والتي تعترف أنه هناك حاجه عاجلة للتدخل لحل مثل هذه الكوارث.

