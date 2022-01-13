مواجهة مرتقبة بين مانيه وكيتا من قبل beIN SPORTS January 13, 2022 17:49 2:40 دقيقة ستتجه الأنظار للمواجهة المرتقبة بين نجمي ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه ونابي كيتا في مباراة السنغال وغينيا. تقارير إخبارية المنتخب السنغالي ساديو مانيه نابي كيتا المنتخب الغيني كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة الغابون تستعيد أوباميانغ وتفقد مدربها 1:36 دقيقة مدرب المغرب متفائل وبونو يشدد على صعوبة المواجهة 2:40 دقيقة مواجهة مرتقبة بين مانيه وكيتا 1:08 دقيقة الدحيل يحقق فوزاً ثميناً على الغرافة 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 0:39 دقيقة "كاف" ينشر بياناً بشأن مباراة تونس ومالي 0:48 دقيقة أتلتيكو مينيرو يضم المخضرم غودين 0:41 دقيقة روما يتعاقد مع البرتغالي أوليفيرا 0:39 دقيقة نيوكاسل يضمّ المهاجم كريس وود إلى صفوفه 1:03 دقيقة تصريحات متباينة بشأن كلاسيكو "السوبر الإسباني"