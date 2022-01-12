مواجهة مرتقبة بين غينيا الاستوائية وكوت ديفوار من قبل beIN SPORTS January 12, 2022 11:10 2:47 دقيقة لحساب منافسات المجموعة الخامسة يواجه منتخب كوت ديفوار منتخب غينيا الاستوائية، في مباراة بشعار البحث عن صدارة المجموعة، وذلك بعد تعثّر حامل اللقب منتخب الجزائر أمام سيراليون بتعادل من دون أهداف. تقارير إخبارية منتخب كوت ديفوار منتخب غينيا الاستوائية كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة يوفنتوس ضيفاً على إنتر في كأس السوبر الإيطالية 2:47 دقيقة مواجهة مرتقبة بين غينيا الاستوائية وكوت ديفوار 0:51 دقيقة برشلونة يواجه غريمه ريال في كلاسيكو السوبر بالرياض 0:41 دقيقة موريتانيا تنشد الانتصار من بوابة غامبيا 1:13 دقيقة دالو يتحدث عن ضرورة التأقلم مع أسلوب المدرب 7:01 دقيقة مباراة تونس ومالي - التغطية الخاصة 2:53 دقيقة توتنهام يستضيف تشيلسي لرد خسارة الذهاب 7:01 دقيقة تونس تستهل مشوارها القاري بمواجهة مالي 1:29 دقيقة مدرب المنتخب السوداني يشيد بلاعبيه 1:17 دقيقة أبو عشرين: نؤمن بحظوظنا في التأهل لثمن النهائي