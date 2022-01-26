بينما سيكون هدف غينيا الاستوائية الاستمرار على نفس نسق أداء الدور الأول لاجتياز عقبة مالي.

مباراة مالي وغينيا الإستوائية سيكون موعدك معها اليوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مالي وغينيا الإستوائية ستكون مذاعة عبر قناتي beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 2.

يمكنك مشاهدة مباراة مالي وغينيا الإستوائية أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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