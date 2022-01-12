منذر الكبير متعجب من أداء الحكم! من قبل beIN SPORTS January 12, 2022 18:18 2:29 دقيقة عبّر مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير عن استغرابه من تصرف الحكم الزامبي جاني سيكازوي مشيراً إلى الأسباب التي جعلت منتخب "نسور قرطاج" يتعثر أمام مالي. مقابلات المنتخب التونسي منذر الكبير -آخر الفيديوهات 2:29 دقيقة منذر الكبير متعجب من أداء الحكم! 0:35 دقيقة إصابة أكرم توفيق تبعده عن مشوار مصر في أمم أفريقيا 3:57 دقيقة تونس تخسر من مالي بفضيحة تحكيمية 0:47 دقيقة بيترهانسيل بطل المرحلة العاشرة في رالي داكار 0:41 دقيقة تأجيل "ودية" باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر 0:34 دقيقة تقليص عدد المشجعين في إيطاليا إلى 5 آلاف 0:34 دقيقة يوفنتوس ضيفاً على إنتر في كأس السوبر الإيطالية 2:47 دقيقة مواجهة مرتقبة بين غينيا الاستوائية وكوت ديفوار 0:51 دقيقة برشلونة يواجه غريمه ريال في كلاسيكو السوبر بالرياض 0:41 دقيقة موريتانيا تنشد الانتصار من بوابة غامبيا