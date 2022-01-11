أقيمت المباراة على ملعب رومدي أدجيا في مدينة غاروا وتمكن كليتشي إيهيناتشو من اقتناص هدف الفوز للنسور في الدقيقة 30.

واعتلى المنتخب النيجيري بذلك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط في انتظار مواجهة السودان وغينيا بيساو في المجموعة ذاتها.



مصر ونيجيريا | لحظة بلحظة

نهاية المباراة على وقع فوز المنتخب النيجيري بهدف دون رد.

الدقيقة 93 - أفضل لاعبي منتخب مصر محمد الشناوي يحمي عرينه مجدداً من الانفرادات النيجيرية الخطيرة وهذه المرة كاد أن يسجل شيديرا إجوكي إلا أن خروج الشناوي كان في الوقت الحاسم.

الدقيقة 90 – محاولات حثيثة من جانب المنتخب المصري لإدراك التعادل إلا أن التكتل الدفاعي النيجيري وغياب رأس الحربة الصريح بعد إخراج كيروش لمصطفى محمد أهدر تماماً المحاولات المصرية من الجانبين الأيمن والأيسر.

الدقيقة 71 – أخطر فرص المنتخب المصري في المباراة أو تحديداً الفرصة الحقيقية الأولى، محمد صلاح استلم التمريرة البينية من زيزو وتوغل رغم الضغط الدفاعي إلا أنه سدد في جسد حارس نيجيريا في الاختبار الأول له.

الدقيقة 67 - رغم محاولات منتخب مصر للاستفاقة الهجومية إلا أن الخطورة دائما من جانب نيجيريا إيهيناتشو استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وتوغل ثم سدد في الشباك الخارجية لمرمى مصر.

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الدقيقة 57 - محاولات مصرية عن طريق عدد من التمريرات في وسط الملعب لاكتساب الثقة والاستحواذ على الكرة إلا أن الخطورة تماماً من جانب الهجمات النيجيرية الخاطفة والسريعة إيهيناتشو كاد أن يضيف الهدف الثاني إلا أن الشناوي حارس مصر مجدداً أنقذ الانفراد التام بمرماه.

الدقيقة 48 – منتخب نيجيريا يواصل سيطرته وأفضليته تايوو اونيى كاد أن يحرز الهدف الثاني من ضربة رأس على مقربة من المرمى إلا أن الشناوي أنقذ مرماه في الوقت الحاسم.

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الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني | مصر لاستعادة التوازن بعد شوط أول للنسيان ونيجيريا لمواصلة التفوق والتميز في كل شئ.

نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مستحق لنسور نيجيريا بهدف دون رد.

الدقيقة 42 - كيروش عجز تماماً عن التعامل خططياً مع تفوق المنتخب النيجيري الهجومية واختراقاته من الجانب الأيسر، تايوو اونيى سدد من الجهة اليسرى أرضية زاحفة أمسكها بصعوبة محمد الشناوي.

الدقيقة 30 – منتخب نيجيريا يترجم أفضليته لهدف رائع سجله كيليتشي إيهيناتشو نجم ليستر سيتي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بيسراه، نسور نيجيريا تخترق كيفما شاءت من الجبهة اليسرى.

الدقيقة 27 - المنتخب النيجيري هو الأفضل بشكل عام موسيس سيمون وصلته الكرة من الجانب الأيسر الذي يبدو كثغرة حقيقية في دفاعات منتخب مصر، موسيس سيمون توغل من الجانب الأيسر وسدد في المرمى ذهبت إلى الشباك الخارجية.

الدقيقة 24 - في مشهد بالغ الغرابة وغير معتاد، حكم المباراة باكاري غاساما أوقف المباراة للمرة الثالثة بسبب عدم صلاحية الكرة للعب، تم تغييرها مجدداً قبل أن يستكمل اللعب.

الدقيقة 11 – ضربة مبكرة للمنتخب المصري بخسارة ظهيره الأيمن أكرم توفيق الذي خرج ونزل بدلا منه محمد عبد المنعم.

الدقيقة الخامسة – المحاولة الهجومية الأولى في المباراة كانت من قبل المصريين، مصطفى محمد انطلق من الجانب الأيمن ومر بسرعته وسدد الكرة صوب المرمى أمسكها بسهولة حارس نيجيريا مادوكا اوكوي.

الدقيقة الأولى - حكم المباراة باكاري غاساما أطلق صافرته معلناً انطلاق المواجهة الكبرى بين نيجيريا ومصر في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، المنتخب المصري يبحث عن الفوز وانطلاقة قوية سعياً لتحقيق اللقب الثامن في مسيرته فيما يسعى منتخب النسور النيجيرية للتحليق مبكراً في سماء البطولة بتحقيق الفوز على أقوى منافسيه في المجموعة.

مصر ونيجيريا - تشكيلة المنتخبين