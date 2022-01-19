انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بهدف أحرزه المدافع الشاب محمد عبد المنعم في الدقيقة 36 من ضربة رأس رائعة إثر ركلة ركنية جاءته من عبدالله السعيد.

ورفع المنتخب المصري بذلك رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة.

وضمن الفراعنة بذلك تواجدهم في الدور ثمن النهائي، علماً بأن المنتخب النيجيري واصل تسيده للمجموعة الرابعة عقب تغلبه على منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد ليحصد العلامة الكاملة "9 نقاط".

وسيضرب المنتخب المصري بذلك موعداً مع بطل المجموعة الخامسة في الدور ثمن النهائي، في مواجهة ستقام يوم الأربعاء السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير القادم.

