وبهذا الفوز احتل منتخب جزر القمر الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط وهو ينتظر الآن بقية نتائج المجموعات لمعرفة مصيره، كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست، في حين ودّع المنتخب الغاني المتوج باللقب 4 مرات المسابقة بحلوله في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

على ملعب رومدي أدجيا افتتح ألفاردو بن نابوهان التسجيل لجزر القمر في الدقيقة الرابعة قبل أن يطرد الحكم الغاني أندري أيو في الدقيقة 25. وفي الدقيقة 62 أحرز أحمد موغني الهدف الثاني لجزر القمر، قبل أن يقلّص ريشموند بواكيي النتيجة بعد دقيقتين ويدرك ألكسندر دجيكو التعادل لغانا في الدقيقة 77، لكن الكلمة الأخيرة كانت لأحمد موغني الذي سجّل هدف الفوز لجزر القمر في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وحسم المنتخب المغربي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بتعادله مع نظيره الغابوني (2-2) الذي رافقه إلى ثمن النهائي بحلوله ثانياً برصيد 5 نقاط.

