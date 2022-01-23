أقيمت المباراة مساء الأحد على ملعب رومدي أدجيا ضمن الدور ثمن النهائي، وتمكن يوسف المساكني من إحراز هدف الفوز والتأهل من تسديدة صاروخية في الدقيقة 47.

وضرب المنتخب التونسي بذلك موعداً مع منتخب بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي، وذلك يوم السبت التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي.

تونس - نيجيريا | أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 90+5 | حكم اللقاء أطلق صافرته، تونس تطيح بنيجيريا وتصعد إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

الدقيقة 90+1 | أخطر فرص نيجيريا في المباراة على الإطلاق البديل عمر صادق انفرد من الجانب الأيمن بالمرمى التونسي وسدد في الزاوية الأرضية البعيدة إلى أن كرته تهادت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 83 | ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء تونس انبرى لها موسيس سيمون إلا أن كرته ذهبت فوق العارضة التونسية.

الدقيقة 78 | خروج خاطئ لحارس منتخب تونس بن سعيد كاد أن يكلف منتخب بلاده استقبال هدف التعادل النيجيري إلا أن الدفاع التونسي تدخل في الوقت الحاسم وأخرج الكرة لركلة ركنية.

الدقيقة 75 | نعيم سليتي أطلق تسديدة صاروخية أنقذها حارس مرمى نيجيريا وأخرجها لركلة ركنية.

الدقيقة 67 | قمة الإثارة والندية، الكرة وصلت داخل منطقة جزاء تونس إلى موسيس سيمون الذي هيأها وسدد في المرمى إلا أن حارس تونس بشير بن سعيد أنقذها بفدائية لتنطلق منها هجمة مرتدة تونسية لم تستغل.

الدقيقة 65 | نقطة تحول هامة في المباراة، حكم اللقاء يشهر البطاقة الحمراء في وجه أليكس أيوبي بعد تدخله المتهور على يوسف المساكني، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

الدقيقة 59 | مدرب نيجيريا أوغستين إغوافون يسعى لتنشيط فريقه هجوميا سحب مهاجمه الأول كيليتشي ايهياناتشو ودفع بلاعب وسط إيفرتون أليكس إيوبي.

الدقيقة 55 | المنتخب النيجيري يسعى بقوة للعودة سريعاً في المباراة إلا أنه يواجه استبسالاً دفاعياً رائعاً لنسور قرطاج.

الدقيقة 47 | يوسف المساكني يتقمص دور البطولة ويطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك حارس نيجيريا مادوكا اوكوي معلنة هدف التقدم لنسور قرطاج (أحد أجمل أهداف كأس الأمم الإفريقية - الكاميرون 2021) .

الدقيقة 45 | انطلاق الشوط الثاني

الشوط الأول بين نيجيريا وتونس انتهى على وقع التعادل بدون أهداف، والمباراة لم تبح بكل أسرارها حتى الآن.

الدقيقة 45 | المنتخب التونسي نجح على الصعيد الدفاعي في عدم منح المساحات اللازمة لمهاجمي نيجيريا، منتخب النسور النيجيرية قدم أقل مبارياته في أمم إفريقيا الحالية إلى الآن فيما تعامل نسور قرطاج مع واقع الغيابات بشكل رائع.

الدقيقة 26 | المنتخب التونسي يتغلب على مصاعب الغيابات بسبب الإصابات بفيروس كورونا ويمتص حماسة لاعبي المنتخب النيجيري، الآن هدوء في نسق اللعب وانخفاض في الوتيرة الهجومية للنسور النيجيرية.

الدقيقة 12 | جو أريبو جناح المنتخب النيجيري توغل بمهارة فائقة داخل منطقة جزاء تونس وسدد في المرمى من الجانب الأيسر فأخرجها الدفاع التونسي إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 10 | منتصر الطالبي كاد أن يفتتح التسجيل لنسور قرطاج بعد ان انبرى لكرة عرضية داخل منطقة جزاء نيجيريا وسددها مباشرة صوب المرمى إلا أنها اصطدمت بدفاع نيجيريا وغيرت مسارها.



الدقيقة الأولى | حكم القاء السنغالي ماجيتي نداي أطلق صافرته معلناً انطلاق المواجهة الكبرى بين المنتخب التونسي ونظيره النيجيري في واحدة من أقوى مواجهات ثمن النهائي في كأس أمم إفريقيا – الكاميرون 2021.