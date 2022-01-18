مواجهة ستجمعه بنظيره الغابوني، الذي يعيش وضعاً صعباً بغياب سبعة من أفضل لاعبيه.

موعد وكيفية مشاهدة مباراة المغرب والغابون

مشاهدة مباراة المغرب والغابون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

وستبث مباراة المغرب والغابون اليوم الثلاثاء على الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (22:00)، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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مالاوي 🆚 السينغال

📺 على beIN SPORTS MAX 1



زمبابوي 🆚 غينيا

📺 على beIN SPORTS MAX 2



الجابون 🆚 المغرب

📺 على beIN SPORTS MAX 1



غانا 🆚 جزر القمر

📺 على beIN SPORTS MAX 2



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