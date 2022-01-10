وقع على الهدف لاعب آنجيه الفرنسي سفيال بوفال في الدقيقة 82.

تفاصيل من اللقاء:

- نهاية المباراة بفوز المغرب 1-0.

- المنتخب المغربي حاول إضافة الثاني لكنه لم ينجح.

- هدف للمغرب 83 سفيان بوفال بيمناه من متابعة بلمسة واحدة داخل الجزاء يفتتح التسجيل لأسود الأطلس.

- 72 ياسين بونو يتصدى لأخطر كرات اللقاء حين سدد الغاني جوزيف بينستيل كرة ملتفة من مسافة متوسطة لكن حارس إشبيلية كان في الموعد.

- لا يوجد جرأة هجومية من المنتخب العربي المغربي، على الرغم من أنه بدأ بشكل رائع في الشوط الثاني، ولا يبدو أن المدرب قد منح لاعبيه الحرية الكافية لتسجيل الأهداف، غانا تلعب بدون ضغط هجومي عليها.

- د 53 عرضية رائعة من المغربي عز الدين أوناعي يحاول زكريا أبو خلال لعبها بالكعب لكن الحارس الغاني يقف في وجه الكرة.

- بداية شوط واعدة للمنتخب المغربي.

- بداية الشوط الثاني.

- نهاية شوط أول متوسط فنياً بالتعادل السلبي.

- 40 فرصة أكثر وضوحاً للمنتخب المغربي، عندما حاول رومان سايس وضع الكرة المرفوعة من حرة مباشرة برأسه لكنها علت العارضة.

- د 34 انتظر المنتخب المغربي حتى الدقيقة 34، حتى يسدد له سليم أمال الله لاعب ستاندارد لييج البلجيكي أول كرة جاءت بجانب القائم.

- من الواضح أن مدرب أسود الأطلس وحيد خليلوزيتش أعطى تعليماته للاعبيه بعدم الاندفاع المبكر، وخوض المباراة بحرص كبير.

- منتصف شوط المباراة الأول بدون أي فرص على المرميين، وحذر نسبي من المنتخبين.

(رقم) يغيب المنتخب المغربي عن منصة التتويج منذ 1976، حين توج بالكأس الغالية للمرة الأولى والوحيدة بتاريخه في إثيوبيا، علماً أنه حقق المركز الثاني مرة واحدة فقط أيضاً عام 2004.

- المنتخب المغربي يحاول بدوره القيام برد فعل وإخراج كرات صحيحة نحو مناطق منافسه.

- د 05 خمس دقائق هجومية من قبل غانا، تسفر عن 3 ركنيات ونية واضحة من قبل المنتخب الأبيض، الذي يخوض مباراته رقم 100 في البطولة القارية.

- صافرة البداية من الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.



