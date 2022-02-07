منافسة رائعة بين صلاح وماني في نهائي إفريقيا من قبل beIN SPORTS February 7, 2022 13:55 2:32 دقيقة داخل الميدان كان التنافسُ واضحاً بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، لكن المفارقةَ أنهما سيعودان إلى ليفربول واحدٌ بصفة المتوج والآخر بصفة الوصيف، مشاهدُة مما فعله صلاح وماني في النهائي في التقرير التالي. تقارير إخبارية محمد صلاح ساديو ماني كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة منافسة رائعة بين صلاح وماني في نهائي إفريقيا 0:48 دقيقة بينغ شواي تلتقي باخ في بيجين 1:33 دقيقة الأفراح تعم السنغال بعد الفوز التاريخي 1:38 دقيقة الألمانية هيرمان تتوج بذهبية البياثلون 15 كيلومترا 0:58 دقيقة بريطانيا وجمهورية أيرلندا تسعيان لتنظيم يورو 2028 1:06 دقيقة السويدية هكتور تقتنص لقب التعرج الطويل 3:01 دقيقة الروسية اليافعة فالييفا تدخل التاريخ 1:03 دقيقة السويسري فويز يتوّج بذهبية التزلج الإنحداري 1:05 دقيقة ذهبية التزلج الحر للكندي باروت 1:30 دقيقة سيسيه يشيد بمنتخب مصر ويثمّن جهود لاعبي السنغال