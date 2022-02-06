مصر والسنغال | آخر الأخبار والمستجدات من قبل beIN SPORTS February 6, 2022 13:39 4:43 دقيقة آخر أخبار المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا - الكاميرون 2021 بين مصر والسنغال مع موفدنا عمرو فهمي من العاصمة الكاميرونية ياوندي. تقارير إخبارية كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة موعد مباراة مصر والسنغال والتغطية الخاصة 4:43 دقيقة مصر والسنغال | آخر الأخبار والمستجدات 2:11 دقيقة رقم قياسي أولمبي جديد للسويدي فان دير بويل 2:12 دقيقة ذهبية للجنة الأولمبية الروسية في التزلج الريفي 2:14 دقيقة مواجهة واعدة في النهائي بين صلاح ومانيه 1:49 دقيقة مصر تسعى للقب ثامن والسنغال لدخول قائمة المتوجين 1:57 دقيقة ذهبية تاريخية لنيوزيلندا في الألعاب الشتوية 3:11 دقيقة إنفانتينو: "كانت مباراة رائعة" 2:30 دقيقة مراسم تتويج المنتخب الكاميروني بالمركز الثالث 3:40 دقيقة موناكو يهزم ليون بثنائية