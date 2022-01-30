مباراة مصر والمغرب بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

موعد مباراة مصر والمغرب

البث المباشر لمباراة مصر والمغرب اليوم الأحد 30 يناير انطلاقاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مصر والمغرب ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1

مشاهدة مباراة مصر والمغرب في بث مباشر عبر الانترنت

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مباراة مصر والمغرب - التغطية الخاصة

دق 33: تصويبة حكيمي من كرة ثابتة مرت بعيدة عن الخشبات الثلاثة.

دق 30: بعد أن افتتح التسجيل مبكراً تراجع نسبياً الوازع الهجومي لأسود الأطلس

دق 25: بونو يواصل التألق ويذود عن مرماه بعد التصويبة القوية لفتوح

دق 22: تسديدة مصطفى محمد دون تركيز.

دق 20: تصويبة رائعة من أيمن أشرف أنقذها الحارس ياسين بونو ببراعة كبيرة.

دق 19: رغم التقدم الآني للمنتخب المغربي في النتيجة إلا أن المواجهة متوازنة وشيقة لأبعد الحدود.

دق 07: سفيان بوفال ينجح في تسجيل ركلة الجزاء (1-صفر)

دق 05: بداية مجنونة للمباراة.. بعد العودة للـVAR الحكم السنغالي نداي يعلن عن ركلة جزاء للمغرب.

بداية القمّة العربية العربية بين مصر والمغرب في ربع نهائي

التشكيلة الأساسية | مصر - المغرب