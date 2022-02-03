تعد مباراة مصر والكاميرون إحدى أهم مباريات اليوم التي ستنقلها قنواتنا في بث مباشر.

ويبحث منتخب مصر عن رد اعتباره أمام الكاميرون صاحبة الأرض والتي نالت اللقب على حساب الفراعنة في 2017.

ويأمل منتخب مصر أن يصل إلى النهائي للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ من البطولة والتتويج باللقب لأول مرة منذ 2010.

مشاهدة مباراة مصر والكاميرون – مباشر

موعد مباراة مصر والكاميرون اليوم الخميس في الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر والكاميرون في بث مباشر حصرياً على قنوات beIN SPORTS.

مشاهدة مباراة مصر والكاميرون ستكون متاحة لمشتركي beIN SPORTS مع الاستديو التحليلي الذي سيبدأ قبل انطلاق المباراة، ومع أنّ مصر تملك فرصة كبيرة في الفوز بامتلاكها لأسماء بارزة، لكن المنافس يبقى أحد أبرز المرشحين للقب.

استديو مباراة مصر والكاميرون سيتضمن متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة وتقارير حصرية وإحصاءات مميزة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، وآخر ما يتعلق باستعدادات الفريقين.



يمكنكم مشاهدة مباراة مصر والكاميرون في بث مباشر على قناة beIN SPORTS MAX 1.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مصر والكاميرون بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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