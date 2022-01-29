موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو

البث المباشر لمباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم السبت 29 يناير انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة تونس وبوركينا فاسو ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

مشاهدة مباراة تونس وبوركينا فاسو في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

مباراة تونس وبوركينا فاسو - التفاصيل والأحداث

التشكيلة الأساسية | تونس - بوركينا فاسو