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مشاهدة مباراة تونس وبوركينا فاسو بث مباشر اليوم على beIN SPORTS
موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو
البث المباشر لمباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم السبت 29 يناير انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة تونس وبوركينا فاسو ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.
مشاهدة مباراة تونس وبوركينا فاسو في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
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مباراة تونس وبوركينا فاسو - التفاصيل والأحداث
التشكيلة الأساسية | تونس - بوركينا فاسو