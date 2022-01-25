مشاهدة مباراة المغرب ضد مالاوي في بث مباشر

موعد مباراة المغرب ومالاوي

مشاهدة مباراة المغرب ضد مالاوي في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا متاحة لمشتركي beIN SPORTS مع الاستديو التحليلي الذي سيبدأ قبل انطلاق المباراة المرتقبة إذ ينشد أسود الأطلس الذين استعادوا خدمات أشرف حكيمي الذي غاب عن آخر حصتين تدريبيتين بالإضافة إلى عودة كل من المهاجم ريان مايي ولاعب خط الوسط أيمن برقوق، تخطي منتخب مالاوي الذي يمني النفس بتحقيق المفاجأة ومخالفة التوقعات.

موعد مباراة المغرب ومالاوي اليوم في كأس الأمم الإفريقية

موعد مباراة المغرب ومالاوي هو اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم متابعة المباراة في بث مباشر حصرياً على قنوات beIN SPORTS.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة المغرب ومالاوي بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

يمكنكم مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي في بث مباشر على قناتي beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 2.

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