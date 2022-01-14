

مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر

معلومات البث المباشر لمباراة المغرب وجزر القمر

مباراة المغرب وجزر القمر - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

وستبث مباراة المغرب وجزر القمر اليوم الجمعة على الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة المغرب وجزر القمر أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

مباراة المغرب وجزر القمر - التغطية الخاصة

نهاية المباراة بفوز المنتخب المغربي على نظيره جزر القمر 2-صفر والعبور إلى ثمن نهائي المسابقة.

دق 89: الحكم التونسي صادق السالمي يعود إلى الـVAR للإعلان عن هدف ثان للمنتخب المغربي سجله زكريا أبو خلال (2-صفر).

دق 84: النصري ينفرد بالحارس بوينا والأخير يحبط محاولته.

دق 83: الحارس القمري يواصل الإبداع ويصد ركلة جزاء نفذها يوسف النصري.

دق 78: حارس منتخب جزر القمر يتألق في الذود عن مرماه بشجاعة كبيرة.

دق 76: أشرف حكيمي ينفذ كرة ثابتة والحارس بوينا يتصدى لها ببراعة كبيرة.

دق 73: كرة بوفال أبعدها الحارس بوينا من على الخط النهائي للمرمى.

المدرب وحيد هاليلودزيتش يلعب ورقة مهاجم إشبيلية يوسف النصري من أجل البحث عن النجاعة التهديفية.

دق 55: المنتخب المغربي يواصل سلسلة هجماته الخطيرة التي تألق في ردها حارس منتخب جزر القمر بوينا.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي على جزر القمر بهدف دون مقابل.

دق 39: أيوب الكعبي يراوغ الحارس ومدافع منتخب جزر القمر في المكان المناسب لإبعاد الخطر

دق 37: رأسية نايف أكرد تصطدم بالعارضة... المنتخب المغربي اقترب من تسجيل الهدف الثاني

دق 30: المنتخب المغربي يواصل بسط سيطرته على المواجهة محاولاً البحث عن تسجيل هدف آخر قبل نهاية الفترة الأولى

دق 16: سليم أملاح يفتتح التسجيل مبكراً للمنتخب المغربي (1-صفر).

دق 13: المنتخب المغربي يترك المجال لنظيره القمري الذي يحاول من خلال بعض الجمل التكتيكية ارباك الخط الخلفي لأسود الأطلس

منتخب جزر القمر يعتمد على انتظار المنتخب المغربي ثم محاولة قطع الكرات ولعب الهجمات المرتدة السريعة.

البدايات تشير إلى إعتماد المنتخب المغربي على التدرج في بناء الهجمات ومحاولة اختراق حصون منتخب جزر القمر من الأطراف لكسر التكتل الدفاعي للمنافس.

بداية المواجهة العربية العربية على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي

التشكيلة الأساسية: المغرب - جزر القمر