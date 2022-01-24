مشاهدة مباراة الكاميرون وجزر القمر في بث مباشر

كيفية مشاهدة مباراة الكاميرون وجزر القمر

مشاهدة مباراة الكاميرون وجزر القمر ستكون متاحة لمشتركي beIN SPORTS مع الاستديو التحليلي الذي سيبدأ قبل انطلاق المباراة المرتقبة التي يسعى من خلالها المنتخب الكاميروني المستضيف إلى ضمان تأهله على أرضه وبين جماهيره، في حين يتطلع منتخب جزر القمر أحد مفاجآت البطولة لمواصلة مغامرته في البطولة وكتابة التاريخ.

موعد مباراة الكاميرون وجزر القمر اليوم في كأس الأمم الإفريقية

موعد مباراة الكاميرون وجزر القمر هو اليوم الاثنين في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم متابعة المباراة في بث مباشر حصرياً على قنوات beIN SPORTS.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الكاميرون وجزر القمر بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

يمكنكم مشاهدة مباراة الكاميرون وجزر القمر في بث مباشر على قناة beIN SPORTS MAX 1 .

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