الكاميرون وبوركينا فاسو | ابرز أحداث المباراة

الدقيقة الثامنة – الكاميرون الأكثر خطورة والأفضل وصولاً إلى المرمى، فينسيت أبو بكر مهاجم أصحاب الأرض مر من مدافعي المنتخب البوركيني وسدد صوب المرمى إلا أن كرته ذهبت فوق العارضة. الدقيقة الأولى - انطلاقة سريعة وخاطفة من قبل منتخب الكاميرون الذي تحصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء بوركينا فاسو وحصل على إثرها ستيف ياغو مدافع بوركينا على بطاقة صفراء. حكم المباراة الجزائري مصطفى غربال أطلق صافرته معلناً انطلاق المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الإفريقية – الكاميرون 2021 .. اختبار صعب لأسود الكاميرون أمام الخيول البوركينية العنيدة.

الكاميرون وبوركينا فاسو | تشكيلة المنتخبين

مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو يمكنكم مشاهدتها في بث مباشر وما يسبقها من احتفالات بانطلاق كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.



مشاهدة مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

موعد مشاهدة مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو



موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو الأحد في الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في بث مباشر حصرياً على قنوات beIN SPORTS.

ومشاهدة مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو ستكون متاحة لمشتركي beIN SPORTS مع الاستديو التحليلي الذي سيبدأ قبل انطلاق المباراة بساعة تقريباً.

ومع أنّ الكاميرون تملك الفرصة الأكبر في الفوز باعتبارها صاحبة الأرض، لكن المنافس سيتمسك بحظوظه حتى الرمق الأخير.

ويتضمن استديو مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة وتقارير حصرية وإحصاءات مميزة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، وآخر ما يتعلق باستعدادات الفريقين في ظلّ الثقة التي تعززت لدى أصحاب الأرض عقب المشاكل التي ظهرت مؤخراً بالنسبة لبوركينا فاسو.



يمكنكم مشاهدة مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في بث مباشر على قناة MAX 1.

وإضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.



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