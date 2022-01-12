- الدقيقة 85: الحكم يعلن نهاية المباراة في الدقيقة 85 وسط ذهول الجميع ولكنه يعود ويستكملها!!!

- الدقيقة 77: ركلة جزاء لتونس ينفذها وهبي الخزري لكن الحارس النيجيري مونكورو يتصدى لها! الحكم كان احتسب ركلة الجزاء بعد اللجوء إلى الفار واحتساب لمسة يد على دجينيبو.

- الدقيقة 65: ديلان برون يصوّب بقوة على مرمى مالي والحارس يتألق بالتصدي!!

- هدف مالي أشعل نسور قرطاج وهجمات مكثفة على مرمى الحارس مونكورو ورأسية خطيرة من السخيري تمر بجانب القائم الأيمن لحارس المالي!

- الدقيقة 56: ركلة حرة مباشرة للخزري يصوبها متقنة على المرمى المالي، لكن الحارس يبعدها ببراعة!!

- الدقيقة 52: كرة ساقطة بعيدة المدى من وهبي الخزري باغت بها الحارس المالي مونكورو لكنها انحرفت عن المرمى!

- الدقيقة 51: الحارس التونسي بن سعيد ينقذ مرماه من هدف محقق بتدخله الناجح على مالودا تراوري!

- الدقيقة 47: مالي تفتتح التسجيل من ركلة جزاء. الحكم يحتسب الركلة بعد أن لمست الكرة ذراع الياس السخيري ترجمها ابراهيما كونيه في شباك المنتخب التونسي.

- انطلاق الشوط الثاني

- الدقيقة 45 +2: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين التونسي والمالي. نتيجة منطقية في جو حار ورطب أثّر سلباً على أداء اللاعبين وبالتالي انعدام الفرص الحقيقية.

- الدقيقة 45: وهبي الخزري يخترق منطقة جزاء مالي ويتبادل الكرة مع حنبعل ويصوّب بقوة على المرمى لكن الدفاع المالي ينجح في إبعاد الخطر!

- الدقيقة 40: كاد المنتخب المالي أن يفتتح التسجيل إثر تسديدة صاروخية من ماساديو هايدارا مرت قريبة جداً من القائم الأيمن للحارس التونسي بن سعيد!!

- الحرارة في ليمبي تسجّل 34 درجة مئوية والرطوبة 65% وهو ما يؤثر سلباً على الحالة البدنية للاعبين.

- الدقيقة 20: أفضلية طفيفة لمنتخب مالي الذي يتفوّق على نسور قرطاج في وسط الملعب حتى الآن.

- الدقيقة 13: ركنية لمالي من الناحية اليسرى يستغلها قائد الفريق تراوري الذي يصوّب الكرة برأسه لكنها تعلو مرمى الحارس التونسي بشير بن سعيد!

- الدقيقة العاشرة: الفرص الحقيقية غائبة حتى اللحظة من قبل الطرفين واللعب محصور في وسط الملعب.

- الدقيقة الأولى: انطلاق مباراة تونس ومالي ضمن المجموعة السادسة في مدينة ليمبي الكاميرونية في جو مناخي حار ورطب.

تشكيلة المنتخبين: