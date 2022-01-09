مساعد مدرب منتخب بوركينا فاسو: "وباء كورونا أربكنا قليلاً" من قبل beIN SPORTS January 9, 2022 19:41 1:26 دقيقة أكد مساعد مدرب منتخب بوركينا فاسو فيرمان سانون بأن الإصابات بفيروس كورونا أربكت قليلاً حسابات منتخب الخيول لكن اللاعبين سيحاولون تدارك هذه الهزيمة في المباراة القادمة. مقابلات بوركينا فاسو كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة فيرمان سانون: "وباء كورونا أربكنا قليلاً" 2:45 دقيقة مواجهة نانت وموناكو تنتهي على وقع التعادل السلبي 0:49 دقيقة تراوري: قمنا بمباراة جيّدة ونحن مطالبون بالتعويض 3:29 دقيقة المنتخب الكاميروني يعود من بعيد ويحقق الفوز 1:25 دقيقة أبوبكر: "بداية جيدة" 1:25 دقيقة وست هام يونايتد وتوتنهام إلى الدور القادم 0:34 دقيقة السد يعلن استمرار إيقاف التدريبات 4:34 دقيقة ليفربول يتجاوز عقبة شروسبيري بفوز كبير 16:44 دقيقة شاهد مراسم حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 0:56 دقيقة رئيس الكاميرون يعلن افتتاح كأس أمم أفريقيا