مدرب كوت ديفوار: لا خطة خاصة لإيقاف صلاح من قبل beIN SPORTS January 25, 2022 19:17 1:23 دقيقة أكد باتريس بوميل مدرب المنتخب الإيفواري قبل لقاء كوت ديفوار ومصر يوم غدٍ الأربعاء، أنّه يعرف جيداً المنتخب المصري وأنه لا توجد خطة معيّنة لإيقاف نجم منتخب الفراعنة محمد صلاح، مضيفاً أن التركيز يجب أن ينصبّ على العمل الجماعي في هذه المباراة. مقابلات منتخب مصر محمد صلاح منتخب كوت ديفوار كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة مباراة المغرب (1) ومالاوي (1) والتغطية الخاصة 7:03 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة السنغال والرأس الأخضر 0:39 دقيقة شيخ أحمدو ديينغ يُشيد بأداء "أسود التيرانغا" 0:50 دقيقة بشجاعة القائد...محرز الجزائر: لن نبحث عن الأعذار 1:23 دقيقة مدرب كوت ديفوار: لا خطة خاصة لإيقاف صلاح 5:14 دقيقة السنغال تتخطّى الرأس الأخضر بصعوبة 4:24 دقيقة استاد لوسيل...تحفة معمارية فريدة 0:38 دقيقة الاتحاد الكاميروني يأسف لأحداث ملعب "أوليمبي" 1:02 دقيقة منتخب عُمان يحقق الفوز على منتخب هونغ كونغ 0:57 دقيقة بطولة أوروبا لكرة الصالات: تعادل إيطاليا وسلوفينيا