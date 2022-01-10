مدرب جزر القمر يوضح أسباب خسارة فريقه من قبل beIN SPORTS January 10, 2022 22:24 1:03 دقيقة تحدث أمير عبدو مدرب منتخب جزر القمر عن أسباب خسارة فريقه أمام الغابون في كأس الأمم الإفريقية مؤكداً أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص السانحة للتسجيل وهذا ما تسبب في الهزيمة. مقابلات منتخب الغابون جزر القمر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 3:23 دقيقة مانشستر يونايتد يتخطى أستون فيلا 1:03 دقيقة مدرب جزر القمر يوضح أسباب خسارة فريقه 1:01 دقيقة آرون بوبندزا بطل لقاء جزر القمر والغابون 3:31 دقيقة منتخب الغابون يتخطى جزر القمر بفوز صعب 0:43 دقيقة علي فرج يتوج بلقب بطولة هيوستون للاسكواش 0:33 دقيقة الريان يستعيد التوازن ويكتسح الوكرة بثلاثية نظيفة 1:38 دقيقة صلاح: سنحارب من أجل الفوز بكأس إفريقيا 1:54 دقيقة بونو: أدرنا المباراة في الشوط الثاني بشكل جيد 0:50 دقيقة رومان سايس: خضنا مواجهة صعبة أمام غانا 3:06 دقيقة المنتخب الغيني يقتنص فوزاً ثميناً من مالاوي