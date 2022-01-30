محمد عبد المنعم يتحدّث عن الفوز أمام المغرب من قبل beIN SPORTS January 30, 2022 20:26 0:40 دقيقة تحدّث محمد عبد المنعم عن الحوار الذي دار بين لاعبي المنتخب المصري بين الشوطين والذي ساهم بشكل كبير في تحسن أداء منتخب الفراعنة في الشوط الثاني. مقابلات المنتخب المصري كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة كوريا الجنوبية إلى بطولة العالم لكرة اليد 0:40 دقيقة محمد عبد المنعم يتحدّث عن الفوز أمام المغرب 1:17 دقيقة السولية: "مواجهة الكاميرون نهائي قبل الأوان" 1:15 دقيقة تريزيغيه: "هدفنا التتويج باللقب" 1:39 دقيقة النني: "لدينا لاعب مميز اسمه محمد صلاح" 0:28 دقيقة محمد صلاح: "فوز مهم على منافس عريق" 3:57 دقيقة المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 5:28 دقيقة كلمات مؤثرة لنادال بعد يوم تاريخي في أستراليا 0:52 دقيقة بارتي تأخذ الصور التذكارية مع كأس البطولة