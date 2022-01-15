وسجّل محمد صلاح هدف بلاده الوحيد خلال فوز مصر على غينيا بيساو 1-0 يوم السبت في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن مسابقة كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

وقال صلاح: "لا أركز بشأن تسجيل الأهداف من عدمها، الأهم بالنسبة لي هو فوز الفريق، ساندنا الحظ قليلاً مع نهاية المباراة، إن شاء الله في المستقبل يكون الأداء أفضل والنتيجة كذلك".

وتابع: "البطولة صعبة، جميع الفرق في إفريقيا أصبحت تلعب بشكل جيد ومعظم الفرق لديها لاعبين محترفين أكثر من منتخب مصر".

وختم صلاح: "لقب كأس أمم إفريقيا سيكون اللقب الأغلى بالنسبة لي".