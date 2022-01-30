محمد صلاح: "فوز مهم على منافس عريق" من قبل beIN SPORTS January 30, 2022 19:51 0:28 دقيقة أكد محمد صلاح، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، أنه من المهم تحقيق الفوز على منافس قوي مثل المنتخب المغربي خاصة وأن المواجهة كانت قوية ومحتدمة. مقابلات محمد صلاح المنتخب المصري كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة محمد صلاح: "فوز مهم على منافس عريق" 3:57 دقيقة المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 5:28 دقيقة كلمات مؤثرة لنادال بعد يوم تاريخي في أستراليا 0:52 دقيقة بارتي تأخذ الصور التذكارية مع كأس البطولة 5:52 دقيقة نادال يظفر بلقب تاريخي بعد ريمونتادا مذهلة 3:13 دقيقة القطري ناصر صالح العطية يتوج برالي عُمان الدولي 0:40 دقيقة حصة تدريبية أولى للبرازيل بعد العودة من الإكوادور 2:41 دقيقة السنغال - غينيا الاستوائية..من سيحسم آخر البطاقات 1:55 دقيقة اللمسات الأخيرة لمنتخب المغرب قبل مواجهة مصر