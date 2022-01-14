وقلبت مالاوي النتيجة على زيمبابوي لتنتصر 2-1 في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لمسابقة كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

ويعود الفضل في فوز مالاوي الأول في البطولة بعد الخسارة بالجولة الأولى أمام غينيا إلى ماهانجو الذي سجّل ثنائية فريقه.

وافتتح وادي التسجيل لزيمبابوي (38) قبل أن يرد عليه ماهانجو بثنائية (43 و58).

ورفعت مالاوي رصيدها إلى ثلاث نقاط خلف السنغال وغينيا (4 نقاط لكل منهما بعد تعادلهما دون أهداف) فيما بقيت الخاسرة في المركز الأخير دون رصيد.

وسترفع زيمبابوي رصيدها إلى ثلاث نقاط في حال فوزها على غينيا لكن فارق المواجهات المباشرة يصب في صالح مالاوي التي تملك أفضلية احتلال المركز الثالث حتى في حال خسارتها بالجولة الأخيرة أمام السنغال، مما يعني خروج زيمبابوي من المسابقة.



