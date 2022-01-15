مازن محمدين: "الخبرة رجحت كفّة نيجيريا" من قبل beIN SPORTS January 15, 2022 19:38 0:56 دقيقة أكد مازن محمدين بأن المنتخب السوداني لا يستحق الهزيمة وأن الخبرة رجحت كفّة المنتخب النيجيري. مقابلات المنتخب السوداني كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة محمد صلاح يطلق تصريحات مثيرة بعد فوز مصر 3:40 دقيقة هدف محمد صلاح يقرّب الفراعنة من ثمن النهائي 5:01 دقيقة كوتينيو ينقذ أستون فيلا من الهزيمة أمام يونايتد 0:32 دقيقة باب غايي يواصل التدرّب مع السنغال 0:52 دقيقة لجنة الانضباط تقرر معاقبة بنجامين تيتيه 2:03 دقيقة موتسيبي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:43 دقيقة برهان تية: "سنحاول إصلاح بعض الأخطاء" 0:56 دقيقة مازن محمدين: "الخبرة رجحت كفّة نيجيريا" 4:32 دقيقة المنتخب النيجيري يحجز مقعداً في ثمن النهائي 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم أفريقيا