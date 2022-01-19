لقاء حصري مع الحكمة التاريخية موكانسانغا من قبل beIN SPORTS January 19, 2022 21:09 2:11 دقيقة بعد دخولها التاريخَ كأولِ حكمةٍ تقود مباراةَ كرةِ قدم للرجال في كأس أمم إفريقيا، أجرى موفدُنا إلى الكاميرون بلال قيزة لقاءً حصريا مع الحكمة الرواندية سليمة موكانسانغا. مقابلات كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2:41 دقيقة ميلان ونابولي الأكثر تضرراً من غياب الأفارقة 1:19 دقيقة موسى في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 2:11 دقيقة لقاء حصري مع الحكمة التاريخية موكانسانغا 0:47 دقيقة ديمبيلي أمام خيارين.. إما التجديد أو المغادرة 0:46 دقيقة الحكومة الغانية تحقق مع أعضاء اتحاد الكرة المحلي 0:37 دقيقة حاتم بن عرفة ينتقل إلى ليل 0:25 دقيقة ميسي يغيب عن الأرجنتين أمام تشيلي وكولومبيا 1:13 دقيقة قطر تبلغ الدور الثاني من البطولة الآسوية بكرة اليد 2:57 دقيقة مدربُ برينتفورد يتحدّث عن مواجهة اليونايتد