لجنة التحكيم راضية عن أداء الحكام في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا من قبل beIN SPORTS January 24, 2022 10:28 1:38 دقيقة أكد الرواندي سيليستن نتاغون غيرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن اللجنة مرتاحة لأداء الحكام في الدور الأول، مضيفاً أنّ حكم مباراة تونس ومالي تعرض لضربة شمس أثرت عليه خلال المباراة. مقابلات كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة لجنة التحكيم راضية عن أداء الحكام في الدور الأول 2:34 دقيقة غينيا تختبر قوتها أمام غامبيا بغياب كيتا 2:25 دقيقة مواجهة تاريخية بين الكاميرون وجزر القمر 3:53 دقيقة مدفيديف يعبر بصعوبة إلى ربع النهائي 3:34 دقيقة باريس سان جيرمان يواصل التألق ويكتسح رانس برباعية 3:24 دقيقة دي يونغ يهدي برشلونة فوزاً قاتلاً 1:15 دقيقة المساكني: لم نفقد الثقة بقدرتنا على التأهل 3:59 دقيقة منتخب تونس يقهر الصعاب ويتأهل إلى ربع النهائي 1:44 دقيقة الغرافة يتخطى نادي قطر 2:50 دقيقة آخر أخبار معسكر منتخب المغرب قبل مواجهة مالاوي