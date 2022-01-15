لجنة الانضباط تقرر معاقبة بنجامين تيتيه من قبل beIN SPORTS January 15, 2022 20:09 0:52 دقيقة اتخذت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم جملة من القرارات بعد اجتماعها صباح السبت عقب الأحداث التي شهدتها بعضُ مباريات البطولة القارية. تقارير إخبارية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة محمد صلاح يطلق تصريحات مثيرة بعد فوز مصر 3:40 دقيقة هدف محمد صلاح يقرّب الفراعنة من ثمن النهائي 5:01 دقيقة كوتينيو ينقذ أستون فيلا من الهزيمة أمام يونايتد 0:32 دقيقة باب غايي يواصل التدرّب مع السنغال 0:52 دقيقة لجنة الانضباط تقرر معاقبة بنجامين تيتيه 2:03 دقيقة موتسيبي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:43 دقيقة برهان تية: "سنحاول إصلاح بعض الأخطاء" 0:56 دقيقة مازن محمدين: "الخبرة رجحت كفّة نيجيريا" 4:32 دقيقة المنتخب النيجيري يحجز مقعداً في ثمن النهائي 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم أفريقيا