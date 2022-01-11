كيليتشي ايهياناتشو: حصلنا على النقاط ونحن سعداء لذلك من قبل beIN SPORTS January 11, 2022 19:27 0:38 دقيقة رجل المباراة، ومسجل هدف الفوز، ليس هناك أسعد من كيليتشي ايهياناتشو في نيجيريا بعد قيادته منتخب بلاده للفوز على منتخب مصر 1-0 ضمن كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١. منتخب نيجيريا منتخب مصر تصريحات كيليتشي ايهياناتشو -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة إغوافون: عرفنا كيف نتعامل مع محمد صلاح 1:40 دقيقة بهدوء الكبار ...الشناوي يعد ببذل المزيد من الجهود 6:37 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة نيجيريا ومصر 0:38 دقيقة ايهياناتشو: حصلنا على النقاط ونحن سعداء لذلك 0:53 دقيقة كيروش: لم نكن حاضرين في الشوط الأول 0:44 دقيقة دي فيلييرس يفوز بالمرحلة 9 من رالي دكار 1:05 دقيقة بلماضي يعتذر لتعثر الجزائر ضد سيراليون 3:37 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الجزائر وسيراليون 3:26 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:50 دقيقة هورنتس يكرر تفوقه على باكس