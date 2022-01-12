

مشاهدة مباراة تونس ومالي

معلومات البث المباشر لمباراة تونس ومالي

مشاهدة مباراة تونس ومالي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة قوية وحماسية.

وفرضت مباراة تونس ومالي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لقيمة وعراقة المنتخبين.

ويأمل المنتخب التونسي أن يستغل خبرة نجومه بأفضل طريقة لفرض سيطرته على المجموعة السادسة فيما يبحث منتخب مالي عن الخروج بنتيجة إيجابية.

مباراة تونس ومالي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة تونس ومالي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

وستبث مباراة تونس ومالي اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة (16:00)، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة تونس ومالي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.