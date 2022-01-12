كونسيساو: "البطولة لن تكون سهلة" من قبل beIN SPORTS January 12, 2022 20:07 1:10 دقيقة قال مدرب منتخب الكاميرون أنطونيو كونسيساو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الكاميرون أمام المنتخب الإثيوبي، إن البطولة لن تكون سهلة بالنسبةِ لجميع الفرق، فيما أكد أباتي، مدربُ إثيوبيا أنهم سيحاولون تقديم أفضلِ ما لديهم. مقابلات المنتخب الكاميروني كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 8:11 دقيقة ماهي تداعيات مباراة تونس ومالي؟ 1:00 دقيقة فرانك كيسييه: خضنا مواجهة صعبة 1:32 دقيقة قائد غينيا الاستوائية فخور رغم الهزيمة 1:01 دقيقة الأهلي يفوز على أم صلال ونادي قطر يتعادل مع الشمال 0:50 دقيقة كلوب يشيد بمستوى آرسنال قبل مواجهته في كأس الرابطة 1:10 دقيقة كونسيساو: "البطولة لن تكون سهلة" 2:30 دقيقة المنتخب الغامبي يحقق الفوز أمام نظيره الموريتاني 2:29 دقيقة منذر الكبير متعجب من أداء الحكم! 0:35 دقيقة إصابة أكرم توفيق تبعده عن مشوار مصر في أمم أفريقيا 3:57 دقيقة تونس تخسر من مالي بفضيحة تحكيمية