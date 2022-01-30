كوليبالي: "أردنا الحفاظ على نظافة الشباك" من قبل beIN SPORTS January 30, 2022 22:52 0:59 دقيقة قال مدافع منتخب السنغال خاليدو كوليبالي إن فريقه كان يدرك صعوبة المهمة أمام غينيا الاستوائية معبراً عن خيبة أمله بتلقي فريقه أول هدف منذ انطلاق كأس أمم إفريقيا على الرغم من الفوز 3-1 وبلوغ نصف النهائي. مقابلات كاليدو كوليبالي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 4:36 دقيقة موناكو إلى ربع نهائي كأس فرنسا 0:59 دقيقة كوليبالي: "أردنا الحفاظ على نظافة الشباك" 1:01 دقيقة إدريسا غيي: "طبقنا تعليمات المدرب والقائد ماني" 0:53 دقيقة ساديو ماني: "لعبنا بطريقة جيدة ونستحق الفوز" 3:21 دقيقة السنغال تُكمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي 0:38 دقيقة كوريا الجنوبية إلى بطولة العالم لكرة اليد 0:40 دقيقة محمد عبد المنعم يتحدّث عن الفوز أمام المغرب 1:17 دقيقة السولية: "مواجهة الكاميرون نهائي قبل الأوان" 1:15 دقيقة تريزيغيه: "هدفنا التتويج باللقب" 1:39 دقيقة النني: "لدينا لاعب مميز اسمه محمد صلاح"