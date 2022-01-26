ويطمح المنتخب الإيفواري لمواصلة عروضه القوية وتقديم نفسه كواحد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب الإفريقي.

مباراة مصر وكوت ديفوار سيكون موعدك معها اليوم الأربعاء في الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

مواجهة مصر وكوت ديفوار ستكون مذاعة عبر قناتي beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 2.

يمكنك مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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