كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١: المجموعة الخامسة – المهمة ليست سهلة لحصد الريادة من قبل beIN SPORTS January 8, 2022 14:22 2:23 دقيقة من المنتظر أن يشتد التنافس في المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون، والتي تضم المنتخب الجزائري حامل اللقب، ومنتخبَ كوت ديفوار أحد أقوى منتخبات البطولة بالإضافة إلى غينيا الإستوائية وسيراليون. تقارير إخبارية منتخب الجزائر منتخب كوت ديفوار كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة حنبعل المجبري يتعافى من فيروس كورونا 0:43 دقيقة حرمان فيدال اللعب مع تشيلي لثلاث مباريات 2:23 دقيقة المجموعة الخامسة – المهمة ليست سهلة لحصد الريادة 0:37 دقيقة يوسف النصيري يغيب عن مباراة المغرب وغانا 0:56 دقيقة تزايد احتمال لعب مباريات الدوري الإيطالي بلا جمهور 0:45 دقيقة استعداد الكاميرون لاستضافة الكان يشارف على النهاية 2:17 دقيقة المجموعة السادسة – تونس الأوفر حظاً للصدارة 0:53 دقيقة متحدث باسم بوغبا ينفي أنباء تمديد عقده 3:28 دقيقة مصر والسودان إلى جانب نيجيريا وغينيا بيساو 0:35 دقيقة هالاند لن يغادر دورتموند في الشهر الحالي