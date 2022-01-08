كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١: المجموعة الرابعة – ثنائي النيل العربي إلى جانب نيجيريا وغينيا بيساو من قبل beIN SPORTS January 8, 2022 13:55 3:28 دقيقة أكثر من ثلث ألقاب النسخ الماضية من كأس أمم أفريقيا تتركز في المجموعة الرابعة، التي تضم ثنائي النيل العربي مصر والسودان، إلى جانب منتخب نيجيريا المرشح دائماً، فضلاً عن غينيا بيساو. تقارير إخبارية كأس أمم أفريقيا السودان نيجيريا مصر -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة حنبعل المجبري يتعافى من فيروس كورونا 0:43 دقيقة حرمان فيدال اللعب مع تشيلي لثلاث مباريات 2:23 دقيقة المجموعة الخامسة – المهمة ليست سهلة لحصد الريادة 0:37 دقيقة يوسف النصيري يغيب عن مباراة المغرب وغانا 0:56 دقيقة تزايد احتمال لعب مباريات الدوري الإيطالي بلا جمهور 0:45 دقيقة استعداد الكاميرون لاستضافة الكان يشارف على النهاية 2:17 دقيقة المجموعة السادسة – تونس الأوفر حظاً للصدارة 0:53 دقيقة متحدث باسم بوغبا ينفي أنباء تمديد عقده 3:28 دقيقة مصر والسودان إلى جانب نيجيريا وغينيا بيساو 0:35 دقيقة هالاند لن يغادر دورتموند في الشهر الحالي