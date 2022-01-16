فاجأت غينيا الاستوائية منافستها الجزائر بالفوز عليها 1-0 يوم الأحد في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

وسجّل أوبيانغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السبعين مستفيداً من سوء الرقابة لمدافعي أبطال إفريقيا.

وهذه أول خسارة لمنتخب الجزائر بعد سلسلة من 35 مباراة دون هزيمة تخللها الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا النسخة الفائتة.

وكانت الجزائر تتطلع لتحطيم رقم إيطاليا بعدد المباريات دون هزيمة (37 مباراة) لكن سوء التركيز تارة والحظ تارة أخرى منعها من الخروج بنقطة التعادل على الأقل.

وتجمّد رصيد الجزائر عند نقطة وحيدة من جولتين في المركز الأخير خلف سيراليون (نقطتان) وغينيا الاستوائية الثانية بثلاث نقاط، لتبقى كوت ديفوار في الصدارة بأربع نقاط.



وتلعب الجزائر في الجولة الأخيرة أمام كوت ديفوار فيما تلتقي سيراليون مع غينيا الاستوائية.



مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مباشر - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بفوز غينيا الاستوائية 1-0.

(86) أوبيانغ يحرم الجزائر من التعديل بتدخل فدائي.

(83) بلايلي يسجل التعادل وحكم الراية يشير لحالة تسلل لتبقى النتيجة على حالها.

(82) سليماني يهدر بغرابة فرصة التعادل.

(78) مندي يصعد لكرة عرضية والحارس يتدخل.

(76) عطال يواصل اختراقاته ولكن الدفاع في المكان المناسب.

هدف (70) : أوبيانغ يمنح غينيا الاستوائية التقدم وسط هفوة دفاعية.

(68) بلايلي يجرب حظه بركلة حرة مباشرة ترتطم بالدفاع.

(64) إسلام سليماني يشترك بدلاً من بونجاح.

سيطرة جزائرية بنسبة 75.8 بالمئة في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني.

(57) بلايلي يحول كرة برأسه إلى المرمى وأوبيانغ يبعد الخطر.

(50) أخطر فرص المباراة من البديل لويس نلافو شبه المنفرد ورايس يتألق مجدداً.

انطلاق الشوط الثاني من مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

(45+1) تسديدة من ركلة حرة مباشرة ينفذها رياض محرز تمر فوق المرمى.

(42) عطال يخترق دفاعات غينيا الاستوائية والمدافع يتدخل في اللحظة الأخيرة.

(39) تسديدة صاروخية من إيبان سالفادور تمر بسلام على مرمى مبولحي.

(36) تسديدة قوية من غانيت ومبولحي يتصدى ببراعة.

(30) سيطرة الجزائر على المباراة بلغت 76.6 بالمئة في آخر 15 دقيقة لكن الفرص الحقيقية غائبة.

(23) هدف لبغداد بونجاح يلغيه الحكم بسبب التسلل.

(22) أخطر فرص الجزائر قبل لحظات من انتصاف الشوط الأول وأوونو حارس غينيا الاستوائية يتدخل.

(19) كرة خطيرة على مرمى رايس مبولحي وراية الحكم تتدخل.

ربع ساعة على انطلاق المباراة ولا يوجد حلول لدى أبطال إفريقيا لهز الشباك.

(11) رامي بن سبعيني يهدر فرصة الهدف الأول وراية الحكم تشير لوجوده في موقف تسلل.

(9) مرتدة سريعة يقودها بلايلي والدفاع يوقف الهجمة بخطأ يكلف ندونغ إنذاراً أصفراً.

(5) الخشونة هي السمة السائدة حتى الآن واندفاع جزائري يتسبب باحتساب العديد من الأخطاء على الخضر.

انطلاق المباراة.