وأوضح الاتحاد الغابوني في تغريدته: "لا يمكن للثلاثي أوباميانغ وميي وليمينا المشاركة أمام غانا رغم تعافيهم من فيروس كورونا"، مؤكداً أنّ القرار عائد للجنة الطبية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد الغابوني أنّ اللاعبين الثلاثة يوجد لديهم مشاكل في القلب بحسب الفحوصات التي أجريت ولذلك فضّل الكاف عدم المخاطرة.

وغاب أوباميانغ عن الغابون في مباراة الليلة كما أنّه لم يشارك في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام جزر القمر إثر إصابته بفيروس كورونا.

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Selon la commission médicale de la CAF, les joueurs Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé et Mario Lemina à peine sortis du Covid ne peuvent pas prendre part à ce match.

Les examens présenteraient des lésions cardiaques.

la CAF n'a pas voulu prendre de risques. pic.twitter.com/cebUnMLSVX — Fédération Gabonaise de Football - FEGAFOOT (@fegafoot_gabon) January 14, 2022

وتلعب الغابون في كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ ضمن المجموعة الثالثة التي تضم جزر القمر وغانا والمغرب.