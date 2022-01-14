وأوضح الاتحاد الغابوني في تغريدته: "لا يمكن للثلاثي أوباميانغ وميي وليمينا المشاركة أمام غانا رغم تعافيهم من فيروس كورونا"، مؤكداً أنّ القرار عائد للجنة الطبية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وكشف الاتحاد الغابوني أنّ اللاعبين الثلاثة يوجد لديهم مشاكل في القلب بحسب الفحوصات التي أجريت ولذلك فضّل الكاف عدم المخاطرة.
وغاب أوباميانغ عن الغابون في مباراة الليلة كما أنّه لم يشارك في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام جزر القمر إثر إصابته بفيروس كورونا.
وتلعب الغابون في كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ ضمن المجموعة الثالثة التي تضم جزر القمر وغانا والمغرب.