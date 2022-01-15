ضياء السيد: "فوز مهم جداً" من قبل beIN SPORTS January 15, 2022 22:35 0:58 دقيقة أكد ضياء السيد، المدرب العام في الجهاز الفني للمنتخب المصري، أهمية الفوز على غينيا بيساو والذي من شأنه أن يعطي ثقة للاعبين من أجل تقديم أداء رائع في قادم المباريات. مقابلات المنتخب المصري كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 3:59 دقيقة باريس سان جيرمان يعزّز صدارته 7:11 دقيقة الحالات التحكيمية لمباراة مصر وغينيا بيساو 0:58 دقيقة ضياء السيد: "فوز مهم جداً" 1:00 دقيقة تريزيغيه: "الفوز كان صعباً" 1:15 دقيقة محمد صلاح يطلق تصريحات مثيرة بعد فوز مصر 3:40 دقيقة هدف محمد صلاح يقرّب الفراعنة من ثمن النهائي 5:01 دقيقة كوتينيو ينقذ أستون فيلا من الهزيمة أمام يونايتد 0:34 دقيقة توتنهام غاضب من تأجيل مباراته ضد ضيفه أرسنال 0:32 دقيقة باب غايي يواصل التدرّب مع السنغال 0:52 دقيقة لجنة الانضباط تقرر معاقبة بنجامين تيتيه